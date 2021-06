Berardi, gradimento Inter. Ma per lui servirebbero due cessioni – Rai

Berardi oggi alle 18 può rifiatare in Italia-Galles, dopo due ottime prove contro Galles e Svizzera (vedi articolo). Paolo Paganini, nel corso di “Notti Europee” su Rai 1, segnala come l’Inter può puntare su di lui ma servirebbero due cessioni: probabilmente troppo.

SACRIFICIO ECCESSIVO – Secondo Paolo Paganini su Domenico Berardi può scatenarsi il mercato: «L’Inter potrebbe essere chiaramente una società a lui gradita. Però è vero che, per prendere Berardi, l’Inter deve sacrificare Achraf Hakimi e Lautaro Martinez per esigenze di bilancio. Emerson Palmieri è un profilo di giocatore che interessa ai club italiani. Il Chelsea ha provato a inserirlo nella trattativa per arrivare a Hakimi: offriva quaranta milioni più Emerson Palmieri. L’Inter voleva solo cash e ora il PSG è di nuovo in testa perché può arrivare a settanta milioni».