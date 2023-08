Balogun, Inter più lontana? 2 i club in grado di soddisfare l’Arsenal!

Balogun rimane un obiettivo per l’Inter, che però deve scontrarsi contro il muro dell’Arsenal. Inoltre, c’è la forte concorrenza di due rivali

IN SALITA − Folarin Balogun è un obiettivo dell’Inter per l’attacco, ma la strada rimane fortemente in salita. Come riferiscono i colleghi inglesi dell’Independent, l’americano piace anche a West Ham e Monaco. I due club sono in grado di soddisfare le richieste dell’Arsenal, che per vendere il proprio giocatore spara una cifra superiore ai 40 milioni di sterline. Cifre a cui il club nerazzurro non può arrivare. Inoltre, Balogun aprirebbe ad un’altra esperienza in Ligue 1 dopo i fasti al Reims dello scorso anno (22 gol).