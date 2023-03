Baldanzi nel mirino dell’Inter! Investimento per il futuro e non solo – TS

L’Inter pensa a Tommaso Baldanzi come rinforzo per la prossima stagione. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il talento dell’Empoli è considerato il giusto investimento per il futuro

FUTURO – L’Inter pianifica già il futuro. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il club nerazzurro seguirà con interesse la partita di domani dell’Under 21 di Nicolato contro l’Ucraina: osservato speciale Tommaso Baldanzi dell’Empoli. Il talento, classe 2003, è considerato un investimento per il presente ed il futuro. Un calciatore che, spiega il quotidiano, potrebbe garantire anche delle variazioni tattiche per il sistema di gioco per la prossima stagione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino