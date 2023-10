Arnautovic, valutazioni Inter anche per il mercato. Con un nome pronto

Arnautovic è fermo da venti giorni dopo l’infortunio di Empoli, punta a tornare a breve bruciando le tappe. Ma l’Inter ora fa valutazioni anche a livello di mercato.

QUANDO TORNA? – Questa settimana sarà utile per capire i progressi di Marko Arnautovic nel recupero dall’infortunio. L’attaccante si è fermato in Empoli-Inter, con una distrazione al bicipite femorale. Sport Mediaset spiega come la speranza della società e dello staff tecnico sia che recuperi entro fine mese, molto in anticipo rispetto ai tempi iniziali (doveva farlo a fine novembre per la Juventus). Le condizioni di Arnautovic lasciano però qualche discussione in ottica mercato di gennaio. C’è Mehdi Taremi in scadenza al 30 giugno 2024, non rinnoverà e il Porto può farlo partire per dieci milioni di euro a gennaio per non perderlo a zero.