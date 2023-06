Anche Inzaghi nel folto lotto di rinnovi dell’Inter: tutti i nomi – Sky

Inzaghi ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2024, non c’è fretta per il rinnovo ma la sensazione è che arriverà lo stesso a breve. Cilli, nell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24, lo inserisce fra i tanti tesserati dell’Inter che firmeranno in tempi relativamente rapidi.

INZAGHI IN AGGIUNTA – Luca Cilli anticipa tanti rinnovi in arrivo: «L’Inter sta lavorando anche sul fronte dei prolungamenti contrattuali. Stefan de Vrij andrà a prolungare per altre stagioni, così come Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Andrà a prolungare il contratto anche l’allenatore Simone Inzaghi, con adeguamento dell’ingaggio. Giustamente l’Inter si sta muovendo su tutti i fronti, per non farsi trovare impreparata e per dare continuità al lavoro dell’ultimo periodo. Così come il riscatto di Francesco Acerbi, che si è dimostrato una garanzia».