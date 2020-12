VIDEO – Vieri fa tutto da solo: poker di gol e l’Inter sotterra il Brescia

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro all’1 dicembre 2002. I nerazzurri affrontano il Brescia, e Christian Vieri veste i panni del supereroe, firmando un poker.

QUATTRO – Christian Vieri è letteralmente incontenibile contro il Brescia, nella sfida dell’1 dicembre 2002. Il centravanti nerazzurro incide il suo nome nel tabellino già al terzo minuto, dopo un bel contropiede dell’Inter. Hernan Crespo accorcia a centrocampo e scarica all’indietro per Luigi Di Biagio. Il centrocampista risponde subito, servendo il filtrante per Vieri, che scatta sulla linea del fuorigioco e chiude il contropiede con un diagonale decisivo. Il 2-0 arriva dopo dieci minuti, grazie a un’incornata su calcio d’angolo battuto dalla destra. Nel Brescia di Carlo Mazzone l’unico che prova a impensierire Francesco Toldo è Roberto Baggio, che non riesce mai a capitalizzare le occasioni. Il primo tempo si chiude col doppio vantaggio dell’Inter, che chiude poi la gara nella ripresa. Al 57′ si replica l’asse tra Di Biagio e Vieri: il centrocampista piazza il lancio dalla trequarti, e l’attaccante supera il portiere sull’uscita con un colpo di testa che allunga in rete il cross. Il numero 32 non è però ancora sazio, e prima della fine trova ancora la via del gol. All’84’ Crespo va a colpo sicuro su un pallone nell’area bresciana, ma la palla si impenna e finisce addosso proprio a Vieri, che controlla e beffa Matteo Sereni. 4-0 e poker personale per Bobo, che sale a 12 gol in campionato. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights di Inter-Brescia.