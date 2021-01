VIDEO – Vieri domina l’area piccola: tripletta nel 3-0 Inter all’Empoli

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 26 gennaio 2003. Contro l’Empoli fa tutto Vieri, che firma tutte e tre le reti del 3-0 finale.

TRIS – L’Inter asfalta l’Empoli con un complessivo 3-0 finale, nella prima giornata di ritorno della Serie A 2002-2003. La gara è in realtà più difficile da sbloccare del previsto, ma una volta rotta l’inerzia è tutto in discesa per i nerazzurri. Il primo gol dell’Inter arriva solo al 70′: Christian Vieri insacca a porta vuota la respinta del portiere sul tiro del nuovo acquisto Gabriel Omar Batistuta. Dopo tre minuti il bomber nerazzurro firma anche il 2-0, stavolta di testa, ma sempre a porta sguarnita, sugli sviluppi di un corner. Il 3-0 arriva poi a cinque minuti dal 90′: il portiere toscano buca l’intervento sul cross basso di Javier Zanetti. Al centro dell’area piccola c’è ancora il numero 32, che può firmare la sua personale tripletta. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutte le reti di Vieri: