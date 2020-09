VIDEO – Segna sempre Crespo: di fioretto decide l’andata tra Inter e Ajax

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 25 settembre 2002. Dopo la doppietta al Rosenborg, Crespo decide anche la sfida di andata tra Inter e Ajax ai gironi.

LETALE – L’Inter che si presenta all’inizio della stagione 2002/03 lo fa con un nuovo numero 9. Ronaldo è partito con destinazione Real Madrid, incolmabili i dissidi con l’allenatore Héctor Cuper. E così la 9 nerazzurra finisce sulle spalle di Hernan Crespo, acquistato dalla Lazio per trentasei milioni di euro. Valdanito è un fenotipo di attaccante diverso rispetto al brasiliano, ma anche lui non ci mette molto ad entrare nei cuori dei tifosi. Nella prima gara dei gironi di Champions League ha aperto e chiuso le marcature nel 2-2 contro il Rosenborg. Contro l’Ajax, alla seconda giornata, segna di nuovo lui, ma stavolta la sua rete è più che sufficiente per i tre punti finali. Ma il terzo gol in due gare di Champions League per Crespo arriva solo a un quarto d’ora dalla fine. In una gara tirata dove nessuna delle due squadre rischia troppo, basta un movimento fuori dall’ordinario per sovvertire l’equilibrio. Ed è quello che succede al 75′. Matias Almeyda porta palla dalla metà campo e, dalla trequarti, fa partire un lancio preciso per il centro area. Nell’esatto punto in cui si trova Crespo, che sorprende e frega il difensore come solo lui sa fare. Il difensore Pasanen si aspetta che l’argentino stoppi, protegga palla e scelga se tentare la girata o servire un compagno a rimorchio. Ma non avviene nulla di tutto ciò: Crespo si allunga sul lancio di Almeyda e con la punta del piede tocca la palla quel poco che basta a spiazzare tutti. Nel video YouTube di “sp1873” il gol che fece esplodere San Siro: