VIDEO – Sassuolo-Parma 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Parma, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



DERBY EMILIANO – Sassuolo-Parma 0-1 nella ventiquattresima giornata di Serie A. Il Parma aggancia il Verona al sesto posto in classifica ed è sempre più in lizza per un posto in Europa League. Dopo una grande chance per Pedro Obiang al 25′ i gialloblù passano, da sinistra Andreas Cornelius si traveste in uomo assist e crossa al centro, dove Gervinho da due passi non fallisce. Ritorno perfetto per l’ivoriano, fuori rosa nelle ultime due settimane dopo il mancato trasferimento a fine gennaio. Parma che si prende i tre punti col minimo sforzo, nonostante la forte pressione del Sassuolo. I neroverdi sono pure sfortunati, perché incappano in una giornata di grazia del portiere di riserva Simone Colombi, strepitoso nel fermare soprattutto un tiro di Francesco Caputo che, a seguito di una deviazione, si era impennato e l’aveva scavalcato. Poco più tardi prende la traversa Manuel Locatelli, con un destro a giro dai venti metri: segnale di un pomeriggio no. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.