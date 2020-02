VIDEO – Sampdoria-Fiorentina 1-5, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Fiorentina, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-5: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



GOLEADA IMPRESSIONANTE – Sampdoria-Fiorentina 1-5 nella ventiquattresima giornata di Serie A. La Fiorentina banchetta su una Sampdoria in evidente difficoltà e ottiene un successo molto rotondo che scaccia via gli ultimi risultati negativi. Otto minuti per il vantaggio, ma lo regala tutto Morten Thorsby che su un cross destinato nel nulla pensa bene di infilare la propria porta. Un autogol grottesco, non il primo orrore difensivo perché poco dopo Gaston Ramirez tocca di mano in area: il VAR richiama l’arbitro, rigore colossale. Trasforma Dusan Vlahovic al 18′, nonostante Emil Audero inizialmente pari. Nuovo intervento VAR al 40′, per una gomitata di Nicola Murru a German Pezzella: altro rigore e secondo giallo per il terzino sardo, Sampdoria in dieci. Stavolta dal dischetto va Federico Chiesa, ma non cambia il risultato ed è di nuovo gol. Anche la Fiorentina perde un uomo, per il doppio giallo a Milan Badelj, ma dilaga lo stesso nella ripresa. Vlahovic fa doppietta al 57′, su tiro di Dalbert Henrique respinto da Audero, al 78′ la firma pure Chiesa calciando dal limite in caduta. Solo per le statistiche il colpo di testa di Manolo Gabbiadini al 90′. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.