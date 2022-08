VIDEO – Sanchez dimentica l’Inter con una perla: ecco i due gol in Nizza-Marsiglia

Alexis Sanchez si fa conoscere anche in Francia, dove è subito protagonista in campo. Primi gol in Ligue 1 per l’attaccante cileno e prima doppietta con la maglia dell’Olympique Marsiglia dopo l’addio all’Inter. E la prima rete è una vera perla. Di seguito il video degli highlights di Nizza-Marsiglia (0-3) con i gol di Sanchez commentati dai colleghi di Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).