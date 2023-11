VIDEO – A San Siro un bambino guida i cori durante Inter-Frosinone

Inter-Frosinone è già il passato ma lo spettacolo vissuto a San Siro non smetterà subito di riempire gli occhi dei tifosi. E non c’entra solo il bellissimo gol di Dimarco, dal momento che un altro giovanissimo tifoso dell’Inter a San Siro toglie quasi la scena al numero 32 nerazzurro

TIFOSI SI NASCE – La vittoria dell’Inter contro il Frosinone a San Siro è importante per la classifica ma non solo. La squadra di Simone Inzaghi, con il 2-0 di domenica sera, si regala una sosta tranquilla. E soprattutto il primo posto in Serie A prima della trasferta in casa della Juventus, in programma il 26 novembre. Oltre allo spettacolo visto in campo, contro l’ottimo undici schierato da Eusebio Di Francesco, non è passato inosservato il solito spettacolo sugli spalti. Stavolta più speciale del solito, però. Nelle ultime ore, infatti, è diventato virale il giovane tifoso interista che guida i cori nel corso di Inter-Frosinone battendo le mani per incitare la squadra di Inzaghi insieme al resto dello stadio. Un bambino che si trova al posto giusto nel momento giusto. Un po’ come Federico Dimarco in occasione dello spettacolare 1-0 segnato. Un bambino-tifoso interista diventato calciatore con il numero 32 sulla schiena, Dimarco. Un bambino-tifoso interista diventato virale con il numero 9 sulla schiena, oggi. E chissà domani cosa gli riserverà la sua grande fede nerazzurra… Di seguito il video pubblicato sulle piattaforme social da alcuni account, in questo caso specifico ripreso da “FCIMArchive” su X (Twitter, ndr).

This is the best video you will see today. Quanto è 𝐛𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐍𝐎𝐈. 🖤💙 pic.twitter.com/pAMDgwTsPF — . (@FCIMarchive) November 13, 2023

Fonte: Twitter/X (@FCIMarchive)