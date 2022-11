VIDEO – La presentazione di Juventus-Inter, “Il match eterno”

L’Inter, attraverso un video pubblicato sul proprio canale Youtube, ha presentato la sfida tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Massimiliano Allegri, in programma questa sera alle ore 20,45 all’Allianz Stadium. Partita fondamentale per le ambizioni Scudetto di entrambe le compagini: chi uscirà vincitore da questo “match eterno” – cosi nominato dal club nerazzurro – potrà ancora considerarsi dentro la lotta per il titolo. Ecco il video pubblicato dall’Inter.

Fonte: Canale ufficiale Club [Inter]