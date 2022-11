Juventus-Inter anche in Primavera. Chivu, questa volta è vietato sbagliare!

Anche in Primavera ci si avvicina alla partita tra Juventus e Inter. Domani sera alle 20.30 la squadra di Montero e quella di Chivu si scontreranno per continuare il loro campionato, finora totalmente opposto.

SCONTRO NEL PASSATO – Questo lunedì sera la Juventus Primavera di Paolo Montero e l’Inter Primavera di Cristian Chivu giocheranno il secondo derby d’Italia in appena ventiquattro ore. Un insieme di intrecci tra passato, presente e futuro quelli di questa particolare partita. Montero e Chivu saranno per la prima volta avversari da allenatori, due ex che hanno scritto la storia per entrambi i club. La marcia dell’Inter ha mostrato grandi lacune sia del tecnico che dei giocatori. Appena 7 i punti in classifica in 10 giornate, sedicesimo posto e una sola vittoria contro la Fiorentina. I numeri non sono favorevoli a Chivu, che dovrà superare un test molto difficile con la seconda del campionato Primavera. La Juventus difficilmente sbaglia colpi in questa stagione e anche in UEFA Youth League i risultati non sono da meno. Una sconfitta in 10 giornate, 23 punti e -3 dal primo posto occupato dalla Roma. Andamento totalmente opposto a quello dell’Inter, estremamente in difficoltà. La vittoria del campionato scorso nel nome di Nikola Iliev sembra un lontano ricordo ora e per questo c’è bisogno di un’inversione di rotta. Juventus-Inter di domani sera è l’ultima chance: vittoria e futuro diverso o sconfitta e declino totale (con la classifica che piange). A Chivu e i suoi giocatori la responsabilità per il destino dell’Inter Primavera.