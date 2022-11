VIDEO – Inzaghi: «Vinta una partita importante! Speriamo dopo il Mondiale»

Simone Inzaghi è soddisfatto per la vittoria maturata in trasferta contro l’Atalanta, soprattutto perché si tratta della prima vittoria in uno scontro diretto. L’Inter chiude nel migliore dei modi il suo 2022 dopo la vittoria per 6-1 in casa contro il Bologna. La squadra ha risposto benissimo dopo la sconfitta contro la Juventus e conta di tornare al meglio dopo il Mondiale. Se lo augura soprattutto il tecnico nerazzurro che, intervistato da Inter TV, incrocia le dita scongiurando nuovi infortuni, ma al tempo stesso augura ai suoi ragazzi di andare avanti con le rispettive Nazionali durante il Mondiale in Qatar.

Fonte: Canale YouTube [Inter]