Serie A, la classifica aggiornata dopo la 15ª giornata: Inter, -3 dalla seconda

La Serie A chiude il 2022 con una squadra in fuga, il Napoli, e le altre molto staccate in classifica. L’Inter è a tre punti dal Milan secondo, dopo aver finalmente vinto uno scontro diretto stamattina a Bergamo, sarebbe potuto essere uno se l’arbitro (o il VAR…) avesse ravvisato il netto fallo di Rebic su Terracciano in occasione del solito fortunatissimo autogol nel recupero per i rossoneri (vedi articolo). Si riprende mercoledì 4 gennaio dopo i Mondiali.

SERIE A 2022-2023 – 15ª GIORNATA

Empoli-Cremonese 2-0 46′ Cambiaghi, 88′ Parisi

Napoli-Udinese 3-2 15′ Osimhen, 31′ Zielinski, 58′ Elmas, 79′ Nestorovski (U), 82′ Samardzic (U)

Sampdoria-Lecce 0-2 45′ +1 Colombo, 83′ Banda

Bologna-Sassuolo 3-0 30′ Aebischer, 50′ Arnautovic, 78′ Ferguson

Atalanta-Inter 2-3 25′ Lookman, 36′, 56′ Dzeko (I), 61′ aut. Palomino (I), 77′ Palomino

Monza-Salernitana 3-0 24′ Carlos Augusto, 35′ Dany Mota, 76′ Pessina

Roma-Torino 1-1 55′ Linetty (R), 94′ Matic

Verona-Spezia 1-2 30′ Verdi, 53′, 69′ Nzola (S)

Milan-Fiorentina 2-1 2′ Rafael Leao, 28′ Barak (F), 92′ aut. Milenkovic

Juventus-Lazio 3-0 43′, 54′ Kean, 90′ Milik

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 41

Milan 33

Juventus 31

Lazio 30

Inter 30

Atalanta 27

Roma 27

Udinese 24

Torino 21

Fiorentina 19

Bologna 19

Salernitana 17

Empoli 17

Monza 16

Sassuolo 16

Lecce 15

Spezia 13

Cremonese 7

Sampdoria 6

Verona 5

PROSSIMO TURNO



SEDICESIMA GIORNATA SERIE A

Salernitana-Milan mercoledì 4 gennaio ore 12.30

Sassuolo-Sampdoria mercoledì 4 gennaio ore 12.30

Spezia-Atalanta mercoledì 4 gennaio ore 14.30

Torino-Verona mercoledì 4 gennaio ore 14.30

Lecce-Lazio mercoledì 4 gennaio ore 16.30

Roma-Bologna mercoledì 4 gennaio ore 16.30

Cremonese-Juventus mercoledì 4 gennaio ore 18.30

Fiorentina-Monza mercoledì 4 gennaio ore 18.30

Inter-Napoli mercoledì 4 gennaio ore 20.45

Udinese-Empoli mercoledì 4 gennaio ore 20.45