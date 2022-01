VIDEO – Inter-Lazio, l’ultimo precedente: tris a San Siro

In attesa di Inter-Lazio di domani sera, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre a San Siro. Partita vinta per 3-1 grazie alle reti di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Ecco il video.



ULTIMO PRECEDENTE – Il 14 febbraio 2021 a San Siro va in scena Inter-Lazio, ultimo precedente giocato in campionato dalle due squadre a Milano. Una partita che si mette bene fin dall’inizio per i nerazzurri, che passano in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Romelu Lukaku. Sempre il belga è protagonista anche nel finale di primo tempo, quando approfitta di un errore degli avversari e mette in porta il 2-0. Nella ripresa i biancocelesti provano a riaprirla con un fortunoso gol su calcio di punizione di Milinkovic-Savic, ma pochi minuti più tardi una progressione impressionante di Romelu Lukaku regala a Lautaro Martinez un pallone da spingere in rete per chiudere la partita con il 3-1 finale.

INTER-LAZIO 2020-2021: I GOL E GLI HIGHLIGHTS DELLA SFIDA

GOL E HIGHLIGHTS – Riviviamo insieme – nel video del canale YouTube ufficiale della società nerazzurra – l’ultimo Inter-Lazio giocato in campionato e appena raccontato, in attesa della partita di domani sera alle 20.45.