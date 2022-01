Supercoppa Italiana, nessun cambio: capienza tifosi confermata

Dopo la comunicazione di oggi della riduzione – per le prossime due giornate di campionato (22esima e 23esima) – della capienza negli stadi a 5.000 tifosi (vedi articolo), è stato confermato il 50% di capienza per la sfida tra Inter e Juventus in Supercoppa Italiana.

NESSUN CAMBIO – Nonostante la variante Omicron abbia portato a ridurre la capienza negli stadi a 5.000 tifosi, la misura non entrerà in vigore prima della prossima settimana. Confermata, dunque, la capienza al 50% in occasione della Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus. La sfida si terrà infatti mercoledì 12 gennaio a San Siro e – come la giornata di domani – non sarà soggetta alla nuova misura che riguarderà la 22esima e la 23esima giornata del campionato.