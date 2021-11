VIDEO – Inter, in attesa del Napoli di Spalletti un salto a quello di Maradona

L’Inter, in attesa della sfida con il Napoli in programma domenica 21 a San Siro alle ore 18.00 (QUI le ultime sulla squadra di Spalletti), fa un salto nel passato ricordando una partita contro i partenopei datata 1985

TUFFO NEL PASSATO – L’Inter, in attesa della super sfida contro il Napoli di Luciano Spalletti in programma subito dopo la sosta a San Siro, ricorda uno dei tanti match del passato. Il club nerazzurro fa un salto al 10 novembre del 1985, quando a San Siro scendeva in campo anche Diego Armando Maradona.

Al gol del Pibe de Oro, rispose l’irlandese Liam Brady dagli undici metri. Altro calcio, altri tempi ma le stesse grandi emozioni.