VIDEO – Eurogol Almeyda e Recoba, goleada Inter a Newcastle

Condividi questo articolo

Alvaro Recoba

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 27 novembre 2002. I nerazzurri inaugurano la seconda fase a gironi di Champions League in casa del Newcastle United: gli uomini di Cuper si impongono col risultato di 1-4, in cui segnala un gol da cineteca di Matias Almeyda.

CHI BEN COMINCIA – Nella seconda fase a gironi della Champions League 2002-2003, l’Inter incontra il Newcastle United al primo turno. I bianconeri di Bobby Robson sono una squadra rocciosa che si schiera con linee molto serrate e compatte. Che i nerazzurri riescono tuttavia a scardinare dopo meno di centottanta secondi. Javier Zanetti si lancia sulla destra superando agilmente tre avversari, entra in area e crossa un bel rasoterra orizzontale. Hernan Crespo manca l’aggancio, ma ci pensa Domenico Morfeo a insaccare l’1-0 sul secondo palo. La partita si mette in discesa per Hector Cuper, e i suoi uomini riescono a chiuderla già nella prima frazione. Al 35′, sugli sviluppi di un angolo dalla destra, la difesa inglese respinge dritto per dritto. È una palla sporca, che però Matias Almeyda riesce ad agganciare sui 25 metri. El Pelado stoppa e lascia partire un bolide di collo-esterno destro che non lascia scampo a Shay Given. 0-2 nerazzurro, e prima (nonché unica) rete di Almeyda con l’Inter. Ad un soffio dall’intervallo, arriva gloria anche per Crespo: Okan Buruk replica l’azione del vantaggio, ma stavolta Arma Letale non sbaglia e beffa tutti sul primo palo. Crespo sale così a 9 reti in stagione in Europa, dopo le 8 siglate nel primo girone.

Newcastle-Inter 1-4: ripresa ininfluente

Il primo tempo si chiude sullo 0-3 per l’Inter, e la ripresa è poco più di una formalità. Al 72′ il Newcastle accorcia con Nolberto Solano, ma sarà una rete ininfluente. All’81’ Stephane Dalmat piazza l’avanzata personale prima di scaricare per Alvaro Recoba, piazzato sul vertice destro dell’area inglese. El Chino con lo stop si aggiusta il pallone mandando a vuoto un avversario, e poi serve la specialità della casa: mancino a giro sul palo più lontano, e 1-4 Inter. Nel video YouTube di “sp1873” tutti gli highlights di Newcastle United-Inter.