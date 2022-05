VIDEO – Dybala tra Inter e Roma, ci pensa Totti: «Lunedì io lo incontro!»

Dybala è talmente ambito sul mercato da scomodare addirittura… Totti! L’ex capitano della Roma, scherzando, fa capire che gli piacerebbe molto vedere l’attaccante argentino in maglia giallorossa anziché all’Inter. Di seguito le dichiarazioni di Totti ai microfoni di Sky Sport

SOGNO DI MERCATO – Difficilmente l’ultima parola sul futuro di Paulo Dybala sarà di Francesco Totti (vedi dichiarazioni) ma tentar non nuoce. La Roma continua a sognare l’ormai ex numero 10 della Juventus, su cui l’Inter sembra in netto vantaggio. La prossima destinazione della Joya argentina verrà annunciata a breve. Non lunedì prossimo ma nemmeno troppo più in là con il tempo. Più che della bandiera giallorossa, di chi sarà la mossa decisiva? Archiviata la lunga parentesi bianconera, Dybala vuole essere rimesso – ambiziosamente – al centro del villaggio…

