VIDEO – Crotone-Sassuolo 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

CROTONE, ITALY – FEBRUARY 14: Francesco Caputo and Domenico Berardi of Sassuolo celebrates the opening goal during the Serie A match between FC Crotone and US Sassuolo at Stadio Comunale Ezio Scida on February 14, 2021 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Crotone-Sassuolo, posticipo pomeridiano della ventiduesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ezio Scida.



IL GRANDE RITORNO – Crotone-Sassuolo 1-2 nel posticipo pomeridiano della ventiduesima giornata di Serie A. Domenico Berardi non giocava titolare dal 6 gennaio, quando si era infortunato, e non è un caso che quella sia stata l’ultima vittoria del Sassuolo prima di questa. L’attaccante calabrese, nato a venti chilometri dallo Scida, sblocca il risultato al 14′ saltando due avversari prima di scagliare il sinistro rasoterra vincente. Bello anche il pareggio di Adam Ounas al 26′, con l’ex Cagliari che mette a sedere Federico Peluso con una serie di finte e di destro realizza la sua prima rete dal cambio di maglia a fine mercato. Il Crotone andrebbe anche avanti con Samuel Di Carmine, ma il VAR annulla per un fallo in attacco di Koffi Djidji su Andrea Consigli. Al 49′ il rigore che decide la partita, con fallo di Vladimir Golemic su Manuel Locatelli. Dal dischetto va Francesco Caputo, che con una battuta potente supera Alex Cordaz. Il risultato non cambia più, e Giovanni Stroppa ora pare a rischio esonero. Di seguito il video con la sintesi di Crotone-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.