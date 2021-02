VIDEO – Sampdoria-Fiorentina 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

GENOA, ITALY FEBRUARY 14: Fabio Quagliarella of UC Sampdoria and Keita Balde celebrate the two goal against ACF Fiorentina during the Serie A match between UC Sampdoria and ACF Fiorentina- Serie A at Stadio Luigi Ferraris on February 14, 2021 in Genoa, Italy. (Photo by Paolo Rattini/Getty Images)

Sampdoria-Fiorentina, match della ventiduesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



ENTRA E SEGNA – Sampdoria-Fiorentina 2-1 nella ventiduesima giornata di Serie A. Gli attaccanti fanno felice Claudio Ranieri, che vince contro il suo passato. Dopo mezz’ora corner di Gaston Ramirez, uscita a vuoto di Bartlomiej Dragowski e colpo di testa nell’area piccola di Keita Baldé Diao in anticipo. Secondo gol consecutivo per il senegalese, dopo quello di Benevento. Pareggio quasi immediato della Fiorentina, dopo sei minuti: al 37′ punizione di Erick Pulgar respinta da Emil Audero, che fa un miracolo anche sul colpo di testa di Dusan Vlahovic ma quando il pallone è già entrato del tutto. La Sampdoria ha l’asso nella manica: Fabio Quagliarella, che in viola aveva giocato in Serie C2 quando si chiamava Florentia Viola (2002-2003, dopo il fallimento). L’attaccante campano, entrato nella ripresa, al 71′ con un colpo da biliardo su assist di Antonio Candreva (l’altro lasciato a sorpresa in panchina) firma il definitivo 2-1. Nel finale Omar Colley decisivo sulla linea su destro a botta sicura di Cristiano Biraghi, mentre il rientrante Nikola Milenkovic fallisce il 2-2 di testa. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.