Taribo West, ex difensoredell’Inter, oggi compie ben quarantasette anni! Ha indossato la maglia nerazzurra per ben due stagioni. Gli auguri da parte di Inter-News.it e il video del gol realizzato ai quarti di finale di Coppa UEFA.

BUON COMPLEANNO – Taribo West, difensore nigeriano ex Inter, oggi spegne ben quarantasette candeline. L’ex calciatore, oltre ad essere stato un Campione Olimpico con la sua Nazionale nel 1996, ha contribuito alla vittoria della Coppa UEFA 1997-98 segnando anche un gol ai quarti di finale contro lo Schalke 04. Arrivato nel 1997, in nerazzurro ha collezionato ben sessantacinque presenze in due stagioni. Tanti auguri da parte di tutta la redazione di Inter-News.it! Un omaggio per lui con il video del gol realizzato proprio contro i tedeschi.

Fonte: YouTube – michool82