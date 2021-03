Lazio, in mattinata l’udienza sul processo per il caso tamponi: cosa rischia

Lazio, oggi in mattinata la prima vera udienza del processo per quanto riguarda il caso tamponi. La Procura Federale vuole punire la società con almeno 6 punti (fino a 12).

CASO TAMPONI – La Lazio in mattinata attraverso la videoconferenza davanti al Tribunale Federale, avrà la prima vera udienza per il caso tamponi. La Procura Federale vuole punire il club biancoceleste per aver violato le norme del protocollo anti-Covid e chiede almeno 6 punti di penalizzazione in classifica (possono arrivare a 12), l’inibizione di Claudio Lotito, e dei due medici Pulcini e Rodia.