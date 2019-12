VIDEO – Brehme-Matthaus, favoloso schema su punizione in Inter-Udinese

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 30 dicembre 1989. I tedeschi Brehme, Matthaus e Klinsmann ispirano la vittoria sull’Udinese: gli ultimi due fanno gol, il primo si inventa uno schema sensazionale per sbloccarla.



L’ANNO DELLA GERMANIA – Trenta anni fa l’Inter batteva 2-0 l’Udinese nella diciassettesima giornata di Serie A 1989-1990. Sta arrivando l’anno dei Mondiali di Italia ’90, che la Germania Ovest vincerà, e al Meazza arriva un anticipo di quello che succederà qualche mese dopo, coi tedeschi protagonisti. Al 27′ punizione da sinistra, si incarica della battuta Andreas Brehme: tutti si aspettano che crossi in area, invece alza il pallone ai venti metri dove il connazionale Lothar Matthaus si coordina, calcia al volo e inganna il futuro nerazzurro Beniamino Abate. C’è un ex anche sulla panchina dell’Udinese, Rino Marchesi: ha appena sostituito Bruno Mazzia, esonerato a Natale. L’Inter di Giovanni Trapattoni non si ferma neanche nella ripresa, e al 78′ raddoppia: il cross è di Aldo Serena, Abate esce a vuoto e Jurgen Klinsmann mette dentro a porta vuota. La sconfitta del Napoli con la Lazio, per 3-0, permette ai nerazzurri di chiudere l’anno a -2 in classifica. Di seguito il video di Inter-Udinese dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.