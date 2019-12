Napoli-Inter, Gattuso posticipa rispetto a Conte: oggi in...

Napoli-Inter, Gattuso posticipa rispetto a Conte: oggi in campo

Napoli-Inter è in programma fra una settimana al San Paolo. A differenza di Conte, che ha tenuto la prima seduta di allenamento dopo le feste ieri pomeriggio, per Gattuso la ripresa è fissata per oggi.

NAPOLI-INTER, -7 – Questo il comunicato sul rientro della formazione ora allenata da Gennaro Gattuso: “Dopo la settimana di riposo in occasione delle vacanze natalizie il Napoli riprenderà oggi pomeriggio gli allenamenti al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match contro l’Inter di lunedì 6 gennaio al San Paolo per il posticipo della diciottesima giornata di Serie A (ore 20.45)”.

Fonte: SSCNapoli.it