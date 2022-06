VIDEO – Bastoni nel mirino della Premier League. All’Inter anche altri a rischio

Il futuro di Alessandro Bastoni, qualora non fosse ancora in Italia, potrebbe essere in Inghilterra. Il difensore italiano dell’Inter piace soprattutto in Premier League. E non si tratta dell’unico titolarissimo a rischio cessione in casa nerazzurra per fare cassa nel mercato estivo. Di seguito il video dell’intervento del collega Luca Marchetti dagli studi di Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).