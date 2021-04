VIDEO AMARCORD – Berti umilia Rossi: trionfo Inter nel derby col Milan

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 15 aprile 1995. Il Milan capitola nel derby, con grandi colpe del portiere Sebastiano Rossi. Che regala il gol del 3-1 finale a Berti.

BERTI PROTAGONISTA CON L’AIUTO – Il 15 aprile 1995 l’Inter vince il derby di ritorno col Milan, e ringrazia sentitamente Sebastiano Rossi. Al 43′ il portiere rossonero respinge goffamente un colpo di testa ravvicinato di Andrea Seno, regalando il vantaggio ai nerazzurri. Il raddoppio invece è un manifesto della scuola olandese. Al 69′ Dennis Bergkamp palleggia distrattamente sulla trequarti, prima di lanciare verso l’area del Milan. Dove Wim Jonk si fonda per beffare Rossi con un tocco al volo che disegna la parabola del 2-0. All’85’ Giovanni Stroppa accorcia il risultato con un colpo di testa, ma Rossi è ancora in vena di regali. E due minuti dopo firma addirittura un autogol. Il grandissimo destro di Nicola Berti si schianta all’incrocio, ma la palla rimbalza sulla schiena del portiere finendo in porta. Anche se, di fatto, per tutti è un altro memorabile gol di Berti in un derby. Rivediamo il 3-1 dell’Inter nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: