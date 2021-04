Mirabelli: «Inter, a Napoli vita non facile. A meno che non succeda una cosa»

Mirabelli, ex capo degli osservatori dell’Inter ed ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto in collegamento con “Radio Kiss Kiss Napoli”. In vista della partita di domenica sera il dirigente ha spiegato quale potrebbe essere il vantaggio per i nerazzurri.

CHI MANCA? – Nel Napoli, domenica contro l’Inter, mancheranno sicuramente David Ospina (infortunato) e Hirving Lozano (squalificato). Per Massimiliano Mirabelli proprio questo potrebbe essere un problema per il suo ex allenatore Gennaro Gattuso: «Può succedere di tutto in questo momento. L’unica cosa che non deve succedere per il Napoli è che gli manchino dei giocatori: se ha la rosa intera a disposizione l’Inter, che vincerà il campionato, non troverà vita facile contro il Napoli. Che poi ha la Lazio, quindi ha un calendario ancora possibilista. Può assolutamente riconquistare la Champions League».