Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 14 maggio 2000. Battendo il Cagliari 2-0 in trasferta, i nerazzurri agguantano il quarto posto all’ultima giornata. In gol Baggio e Zamorano.



SCATTO EUROPEO – La Serie A 1999/00 dell’Inter si conclude agguantando lo spareggio Champions League all’ultima giornata. Vincendo per 0-2 in casa del Cagliari, infatti i nerazzurri concludono al quarto posto. A 58 punti, esattamente come il Parma, contro cui si dovrà quindi giocare lo spareggio per scegliere chi si qualificherà ai preliminari di Champions League. Ma torniamo alla sfida in Sardegna, che si gioca il 14 maggio 2000. Una partita difficile, nonostante i rossoblù siano già matematicamente in Serie B. L’Inter riesce a sbloccare la gara solo al 76′, quando Roberto Baggio trasforma un rigore. Il Cagliari era rimasto nel frattempo in dieci (66′) per espulsione di Nelson Abejon. E all’89’ Ivan Zamorano accomoda in rete un bel lancio di Clarence Seedorf, che vale lo 0-2. Rivediamo la vittoria dell’Inter nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: