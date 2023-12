Genoa-Inter, la probabile di Inzaghi. Novità Supercoppa Italiana | TG Flash IN

TG NERAZZURRO − È il giorno di Genoa-Inter, gara valevole per la diciottesima giornata di Serie A. I nerazzurri, già sicuri di chiudere l’anno da primi in classifica, vanno a caccia dei tre punti per volare a più sette e mettere pressione sulla Juventus, in campo domani sera con la Roma. Un ballottaggio in corso, quello tra Benjamin Pavard e Matteo Darmian. Si va verso la riconferma della coppia Thuram-Arnautovic. Non solo Serie A, ma anche Supercoppa Italiana, con la Lega che ha annunciato le date della final four. Oggi una soddisfazione per l’Inter, l’annuncio del presidente Fifa, Gianni Infantino, della partecipazione al Mondiale per Club 2025. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi, venerdì 29 dicembre 2023, curato dalla nostra Alessia Gentile.