VIDEO – Udinese-Torino 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Torino, gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso sul risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Bluenergy Stadium.

RITORNA LA VITTORIA – Udinese-Torino è terminata sul punteggio di 0-2, nella seconda sfida delle 15 di sabato 16 marzo, per la ventinovesima giornata di Serie A. Ai granata basta un gol per tempo di Zapata e Vlasic per avere la meglio sulla formazione di Cioffi. Con questo successo la squadra di Juric si porta a 41 punti in classifica, mentre i friulani restano fermi a 27 punti. Nel primo tempo il Torino parte meglio e colpisce un palo con Vlasic. Due minuti più tardi arriva il gol di Duvan Zapata, che al 10′ di testa supera Okoye per l’1-0. Ad inizio ripresa, al 53′ il Torino raddoppia: Gineitis ruba palla a Pereyra sulla trequarti e serve Zapata, che allarga per Vlasic che saltando Giannetti e batte Okoye per il 2-0.

UDINESE-TORINO – GLI HIGHLIGHTS