Inzaghi all’Inter: ‘Voglio più gol da tutti’! Gruppo a raccolta − CdS

In questo inizio di stagione l’Inter ha già segnato 23 gol totali tra campionato e Champions League, la maggior parte arrivati da Lautaro Martinez e Thuram

DI PIÙ − No, il problema dell’Inter non è il gol. Anzi. I nerazzurri hanno il miglior attacco dell’intero campionato, 21 gol messi a referto, 23 contando anche i due siglati in Champions League tra Real Sociedad e Benfica. Ma Inzaghi vuole di più. Il suo desiderio è di ritrovare la cooperativa del gol targata Internazionale. Fin ad ora, 14 reti su 23 sono arrivate dai due attaccanti, Lautaro Martinez (11) e Thuram (3). Le restanti nove reti da altri sei giocatori: Dumfries, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi e Acerbi. Dunque, l’Inter ha portato al gol 8 giocatori differenti. Un po’ pochi, basti pensare che squadre come Fiorentina (12), Atalanta (11), Napoli e Roma (entrambe 9) hanno fatto meglio. Lo scorso anno, fino alla finale di Istanbul, l’Inter riuscì a portare alla rete ben 14 giocatori, col solo Alessandro Bastoni a rimanere a secco tra i giocatori di movimento. Inzaghi chiama a raccolta il gruppo. Il mister piacentino necessita di più gol da Sanchez e Arnautovic, le due alternative in avanti, ma anche dai centrocampisti. Soprattutto Barella, ancora a zero marcature, contro i nove realizzati la scorsa annata (record personale). Bene, invece, gli esterni Dumfries e Dimarco con 3 reti e 8 assist in 10 partite. Buono anche l’inserimento di Carlos Augusto, mentre da dopo la sosta si aspetta un altro Cuadrado.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia