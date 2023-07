FOTO – Inter, confermati dettagli seconda maglia! Con il nuovo sponsor

L’Inter presto presenterà la nuova seconda maglia per la stagione 2023-2024, anche se, secondo quanto anticipato da Footy Headlines, la nuova divisa da trasferta è stata avvistata in vendita prima del lancio ufficiale. Confermati alcuni i dettagli, ecco come sarà con l’inserimento del nuovo sponsor.

SECONDA MAGLIA – La nuova seconda maglia dell’Inter per la stagione 2023-2024 sarà principalmente bianca e blu Ufficialmente i colori sono White/Lyon Blue . Il bianco è, come suggerisce il nome, il bianco standard di Nike, mentre il blu Lione è stato utilizzato per la maglia da casa Nike Internazionale 22-23. Ciò che rende unica la maglia da trasferta dell’Inter 23-24 è una fascia blu/nera che ha un effetto grafico pixellato al centro. Non ci sono ancora leak sulla divisa da trasferta dell’Inter 23-24 con il nuovo sponsor “Paramount+”, ma Footy Headlines ha creato un modello di come potrebbe apparire.

Fonte: Footy Headlines