Toldo: «Fiorentina-Inter finale Coppa Italia? Cuore diviso a metà!»

Il doppio ex di Inter e Fiorentina, Toldo, ha parlato della finale di Coppa Italia. L’ex portiere non rivela per chi farà il tifo mercoledì prossimo

CUORE DIVISO − Francesco Toldo, a Radio Firenze Viola, si esprime sulla finale di Coppa Italia: «Tutti i campionati sono più o meno problematici, soprattutto per la critica della stampa. Sono orgoglioso di vedere sia l’Inter che la Fiorentina nelle rispettive finali dei campionati europei, ovviamente speriamo che tutto finisca bene. Ho sensazioni strane, ho giocato otto anni a Firenze e nove nell’Inter… Il mio cuore è diviso a metà, non posso far finta di pendere da un parte o dall’altra».