Sorrentino: «Handanovic accusato gratuitamente! Non lo cambierei»

L’Inter tra poco più di un’ora scende in campo a San Siro contro la Juventus nella finale di Supercoppa italiana. Stefano Sorrentino – ospite negli studi Mediaset -, da ex portiere spezza una lancia a favore di Handanovic, spesso preso di mira dalle critiche. Di seguito le sue dichiarazioni

TRA I MIGLIORI – L’Inter stasera sfida la Juventus nella finale di Supercoppa italiana. Stefano Sorrentino, da ex portiere, spezza una lancia a favore di Samir Handanovic, secondo la sua opinione preso di mira spesso gratuitamente: «È un peccato perché Handanovic è ancora uno dei migliori portieri in circolazione, spesso viene accusato gratuitamente di colpe non sue, tipo quella di domenica contro la Lazio. Io non lo cambierei con nessun portiere in questo momento, so che ha preso un altro portiere l’Inter per la prossima stagione ma io faccio il tifo per Samir».