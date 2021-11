Sheriff, successo esterno in campionato prima della Champions League

Lo Sheriff Tiraspol è tornato in campo quest’oggi nel campionato moldavo. Per i rivali dell’Inter in Champions League è arrivato un importante successo esterno

VITTORIA – Successo esterno in campionato per lo Sheriff Tiraspol sul campo del Floresti, per la diciottesima giornata del campionato moldavo. I rivali dell’Inter nel girone di Champions League si impongono per 1-3 con le reti di Traorè al 19′ del primo tempo, e quelle di Basit e Nikolov nel secondo. La squadra guidata da Vernydub sale così al primo posto in classifica, con due partite in meno. Lo Sheriff è atteso, mercoledì al match decisivo contro il Real Madrid.