Inter-Napoli: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi (Serie A)

Inter-Napoli è in programma domani a partire dalle ore 18. Partita valida per la 13ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Un appuntamento importantissimo per la classifica. Scopriamo la probabile formazione della squadra nerazzurra, guidata da Simone Inzaghi, anche in base alle sue parole in conferenza stampa (vedi articolo).

INDISPONIBILI – Dopo le fatiche del derby contro il Milan di due settimane fa e gli impegni con la nazionale, restano da valutare le condizioni di alcuni giocatori. Due su tutti Stefan de Vrij e Alexis Sanchez che non saranno della partita. Edin Dzeko e Alessandro Bastoni sono ancora in forse, come lasciato intendere anche da Simone Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia di questo Inter-Napoli.

Inter-Napoli, le ultime sulla probabile formazione

MODULO – Non sono previsti grossi cambiamenti nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, che dovrà andare a rimaneggiare la difesa con il sicuro assente Stefan de Vrij. Ancora da valutare Alessandro Bastoni, non al meglio dopo l’affaticamento muscolare subìto nel derby e la conseguente ricaduta in allenamento con la nazionale.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – In porta il capitano Samir Handanovic, che avrà davanti a sé Andrea Ranocchia (al posto di Stefan de Vrij) centrale con Milan Skriniar terzo destro e la possibilità di vedere Federico Dimarco come terzo a sinistra.

CENTROCAMPO – A destra Matteo Darmian è in vantaggio su Denzel Dumfries, mentre a sinistra toccherà a Ivan Perisic, considerato che Federico Dimarco potrebbe prendere il posto dell’acciaccato Bastoni. Davanti alla difesa Marcelo Brozovic con Nicolò Barella mezzala destra e Hakan Calhanoglu mezzala sinistra. Da non escludere la possibile partenza dal 1′ di Arturo Vidal, anche se le sue quotazioni sono minori rispetto al centrocampista turco.

ATTACCO – Sul tandem offensivo restano ancora da valutare le condizioni di Edin Dzeko, che dovrebbe comunque farcela. La sua presenza è fondamentale, considerata la fisicità della difesa avversaria composta da Rrahmani e Koulibaly. Al suo fianco Lautaro Martinez, con Joaquin Correa pronto a subentrare in corsa. Indisponibile, come detto, Alexis Sanchez.

Inter-Napoli, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 32 Dimarco; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 95 Bastoni, 19 J. Correa, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio.