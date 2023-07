Sangalli dopo l’Inter: «Trento? Contento di rivestire questa maglia»

Sangalli va al Trento dopo gli anni all’Inter. Il centrocampista ha parlato con entusiasmo del nuovo e definitivo ritorno agli aquilotti

DOPO L’INTER − Mattia Sangalli lascia definitivamente l’Inter e va al Trento. Le sue parole sul sito ufficiale del club di Serie C: «Sono entusiasta di tornare a vestire questa maglia. Qui, durante la passata stagione, ho trascorso dei momenti bellissimi e non vedo l’ora di viverne di nuovi durante le prossime stagioni. Voglio ringraziare il Presidente Mauro Giacca, il Direttore Sportivo Giorgio Zamuner e l’Allenatore Bruno Tedino per la fiducia riposta in me. Sono voglioso di tornare al Briamasco per esultare assieme ai nostri meravigliosi tifosi. Forza Trento!».