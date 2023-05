Rummenigge: «Inter in finale sfavorita? Un vantaggio! Attacco top»

A parlare della finale di Champions League e non solo, Rummenigge. L’ex stella del calcio tedesco ha detto la sua sull’Inter, che il 10 giugno sfiderà il Manchester City

BILANCIO − A parlare delle finali europee con tre squadre italiane, Inter, Roma e Fiorentina, l’ex leggenda del calcio tedesco e della Beneamata Karl-Heinz Rummenigge. Le sue parole a Novantesimo Minuto: «Il calcio italiano quest’anno ha fatto bene in campo internazionale solo con una piccola differenza: prima, quando il Milan vinceva e l’Inter pure, i giocatori italiani erano più al top che oggi. Vuol dire che gli allenatori hanno lavorato bene, cambiando tatticamente. Non c’è nessuno che gioca col vecchio catenaccio. Finali? Sulla carta possono vincere tutte e tre. La Roma ha più chance. L’Inter non è favorita, ma lo vedo come un grande vantaggio. Può scendere in campo con la volontà che hanno fatto bene durante tutta la stagione. È una squadra messa bene in campo, forte individualmente e con un attacco che può fare la differenza».