Retegui eurogol in rovesciata! Il Genoa batte l’Udinese

Uno splendido gol in rovesciata di Retegui apre l’anticipo di Serie A di stasera, Genoa-Udinese. I rossoblù vanno avanti 2-0 nel primo tempo e nella ripresa gestiscono con l’uomo in più.

L’ACROBAZIA – Bella vittoria del Genoa, 2-0 sull’Udinese con una firma d’eccezione. La prima chance grossa è però dei friulani al 25’, quando Lorenzo Lucca colpisce la traversa di testa. Risponde al 32’, sempre su incornata, Johan Vasquez prende il palo da corner. Quattro minuti dopo cross da sinistra, Lautaro Giannetti alza il pallone che diventa buono in area per Mateo Retegui, che si coordina alla perfezione e con una magnifica rovesciata non lascia scampo al portiere per l’1-0. Sull’onda dell’entusiasmo il Genoa riesce immediatamente a raddoppiare, al 40’ assist di Albert Gudmundsson col destro a rientrare per Mattia Bani che di testa mette in rete il 2-0 con cui si va al riposo. Appena rientrati dall’intervallo l’Udinese resta in dieci, Thomas Kristensen trattiene Junior Messias e si prende il secondo giallo. Con l’uomo in più il Genoa sfiora il tris all’ora di gioco, Milan Badelj gira e Maduka Okoye salva i suoi. Tris che sfiorano anche Morten Frendrup e Gudmundsson (due volte), ma il risultato non cambia più.