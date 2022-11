Ravezzani: «Interspac senza senso. Cottarelli ha giocato con l’Inter»

Dopo i tanti proclami dello scorso anno relativi al progetto di azionariato popolare Interspac, è calato il silenzio. Fabio Ravezzani ha analizzato la situazione, puntando il dito verso Carlo Cottarelli e le sue effettive intenzioni nei confronti dell’Inter.

GIOCO – Fabio Ravezzani non ci va leggero su Interspac e su Carlo Cottarelli. Il progetto di azionariato popolare non è decisamente decollato e il direttore di TeleLombardia ha spiegato quello che, secondo lui, è il motivo di tutta la campagna dello scorso anno. Queste le sue parole tramite il suo profilo Twitter: “Non capivo perché uno preparato come Cottarelli avesse lanciato un’operazione senza senso come Interspac. Avevo scritto che l’unica spiegazione era la visibilità. Il suo ingresso in politica (senatore e ora possibile Governatore) conferma il sospetto. Ha giocato con l’Inter“.