Ravanelli: «Lazio mai in partita con l’Inter! Darmian straordinario»

Ravanelli analizza la partita vinta con merito dall’Inter in semifinale di Supercoppa Italiana 3-0 contro la Lazio. Dagli studi Mediaset, l’ex giocatore esalta anche la prestazione di Matteo Darmian.

L’ANALISI – Ravanelli parla così dopo la partita dominata dall’Inter: «È stata una Lazio deludente, non è mai entrata in partita contro l’Inter. Quello su Lautaro Martinez con questo nuovo protocollo è rigore, ma quello che mi lascia sorpreso è che un giocatore esperto come Pedro abbia fatto un’entrata così cercando la palla mentre Lautaro Martinez andava fuori dall’area. Poteva assolutamente evitare. L’Inter è una macchina da gol, il Napoli dovrà stare attento perché è la favorita».

GRANDE PRESTAZIONE – Ravanelli spende belle parole per il difensore dell’Inter: «Fossi Darmian mi darebbe fastidio questa situazione perché è messo poco in risalto per quello che poi effettivamente dà in campo. È un giocatore straordinario che sa fare tanti ruoli e tanta umiltà, lo ha dimostrato anche questa sera. L’Inter ha stradominato questa partita contro la Lazio».