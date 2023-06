Radice: «Inter deve chiudere mercato a 0. Impossibili follie»

Angiolo Radice ha commentato su TMW Radio il mercato che sarà obbligato a fare l’Inter in quest’estate. Condizione non ottimale sicuramente.

OBBLIGHI – Radice spiega la prossima estate: «Questo è il momento di mercato dell’Inter, bisogna chiudere assolutamente a zero. Non si possono fare follie, spendere 35 milioni per un singolo giocatore è impossibile. Non ci sono giocatori da cedere per fare spazio, chi vendi, Barella? Non è facile da trovarlo, potresti privarti di Brozovic ma è troppo importante. L’ultima parte di stagione lo ha confermato. La Lazio chiede condizioni di cessione diverse dal Sassuolo, non regala Milinkovic-Savic con un pagamento rateizzato o cose di questo tipo. Nei due prospetti per questo l’Inter ha scelto Frattesi».