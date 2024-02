Pruzzo: «L’Inter si semplifica le partite. Meriti a Inzaghi ma non solo!»

All’indomani di Inter-Salernitana Roberto Pruzzo evidenzia i meriti di Simone Inzaghi ma anche di un’altra importante figura nerazzurra. Di seguito le considerazioni espresse dall’ex calciatore su Radio Radio.

SOLUZIONI – Roberto Pruzzo mette in risalto i pregi dell’Inter, che ha dimostrato ancora una volta la propria forza col poker rifilato alla Salernitana: «Questa è l’Inter di Simone Inzaghi ma anche di Giuseppe Marotta. È capace, lungimirante, vede dove gli altri non arrivano a vedere. Prende André Onana a parametro zero e l’anno dopo lo vende a 50 milioni di euro e poi acquista Yann Sommer che non prende mai gol. Sicuramente Inzaghi è al comando dopo tre anni, ha capito gli errori commessi precedentemente e quest’anno non ne fa. La squadra è concentratissima su qualsiasi tipo di partita e le semplifica in maniera clamorosa. Quando arrivano le partite dure, perché ce ne sono state in questo periodo, non prende gol e davanti trova sempre delle soluzioni».