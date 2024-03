Prima Pagina IN Edicola: Zhang, la Finanza lo attende! Marotta-Inter fine 2027

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Marotta: «Chiudo con l’Inter». L’AD pronto a lasciare nel 2027, mentre c’è ansia per i problemi economici della proprietà cinese. «Al termine del mio contratto mi occuperò soltanto dei giovani. Senza impianti e centri di allenamento non si ottiene nulla: in Italia manca la sensibilità politica verso lo sport. I vivai sono fondamentali per un club». La corsa a ostacoli di Zhang. Italia-Ecuador: Barella, Jorginho e Pellegrini titolari (ore 21).

TUTTOSPORT

Zhang non torna, Marotta già saluta. Inter verso la resa dei conti. Dopo la sentenza della Corte d’Appello di Milano, il presidente troverebbe la Finanza ad aspettarlo in Italia. L’AD: «A fine contratto (2027) lascio».