Bucchioni: «Acerbi? Se Juan Jesus è impazzito doveva dirlo subito»

Si attende il verdetto della Procura Federale sul caso Acerbi-Juan Jesus. A Radio Sportiva, il giornalista Bucchioni mostra un suo dubbio.

CHE È SUCCESSO? – Enzo Bucchioni sul caso della settimana: «In contemporanea a quello che ha detto Juan Jesus, a fine partita, se il giocatore del Napoli fosse impazzito Francesco Acerbi avrebbe dovuto la domenica stessa andare davanti alle telecamere a dire che non era successo nulla. Con energia. Invece non è successo: l’ha fatto il giorno dopo. Non scusarsi pubblicamente è un autogol, perché dobbiamo partire da un presupposto: non conosco Juan Jesus, non so l’entità di quello che è successo e se è gravità uno o mille, ma a pensare che non sia successo nulla faccio fatica. Ci sono degli errori dal punto di vista comportamentale, perché una cosa che poteva finire lì è diventata un caso internazionale. L’hanno gestita male, poi non sono giustizialista. Acerbi qualcosa deve avere fatto perché non penso che Juan Jesus sia un pazzo, ma questa è una vicenda gestita malissimo. Se ne poteva uscire con delle scuse, con il capo ricoperto di cenere e dicendo che una parola poteva essere stata fraintesa: si sarebbe risolta lunedì mattina, autoescludendosi dalla Nazionale. Invece non è successo. È un tema scottante: non ci possono essere “se” e “ma”, è finita quest’epoca».