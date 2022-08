Ordine: «Inter, motivazioni straordinarie per un peso. +60? Scelta dirigenti»

Per Ordine l’Inter in questo inizio di stagione sta mostrando un qualcosa in più che riporta alla scorsa annata. Da parte del giornalista, ospite a Pressing Serie A su Italia 1, anche una frecciatina alla società.

GLI SVILUPPI – Franco Ordine inizia con una polemica: «Chi ha detto che l’Inter doveva fare -15% di monte ingaggi e +60 di milioni di attivo sul mercato non siamo stati noi, ma i dirigenti. Io non volevo niente, sono stati quelli dell’Inter a mettere prima sul mercato Alessandro Bastoni e poi Milan Skriniar! Favorita per il titolo? Sono rimasto molto affascinato dal Napoli. Visto come stava costruendo la squadra non la mettevo in primissima fila, ora sì. Il Milan deve superarsi rispetto all’anno scorso, stando così: immaginare che possa dare il 115%, dopo aver dato il 110%, mi sembra improbabile. Aggiungo un’altra caratteristica dell’Inter: secondo me ha una motivazione straordinaria perché gli pesa assai il fatto di essere arrivata dietro il Milan l’anno scorso».