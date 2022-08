Biasin: «Inter, mille strade per gli obiettivi! Non è un club allo sbando»

Biasin rigetta certe opinioni di quest’estate sulla gestione societaria dell’Inter. Durante un lungo intervento collegato con Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista ha difeso il lavoro fatto da Marotta e Ausilio.

SISTEMATO! – Così Fabrizio Biasin: «Sabato l’Inter ha vissuto la serata perfetta. Non ha subito un tiro in porta, ha dominato dal primo all’ultimo minuto. Sembrava di essere tornati a novembre-dicembre dell’anno scorso, quando tutto funzionava, in più sono tornati quei due che si conoscono a memoria. Serata perfetta anche dal punto di vista dell’entusiasmo, con lo stadio pieno. In questo momento la vera forza dell’Inter è la volontà comune di stare tutti assieme. Quest’anno è successa una cosa che magari un giorno ci racconteranno: gli stessi giocatori non si sono messi sul mercato, hanno scelto di andare avanti tutti assieme. A un certo punto Milan Skriniar poteva dire di accettare l’offerta, Denzel Dumfries un’offerta del Chelsea l’ha ricevuta e non ha mai detto di voler andare via. Questi giocatori scelgono di proseguire insieme e per me è la miglior notizia per Simone Inzaghi e tutti gli interisti».

NIENTE DRAMMI! – Biasin vede una crescita dall’allenatore: «Inzaghi al secondo anno è molto più consapevole della forza della sua squadra. In tanti hanno detto in questi due mesi che non sarebbe stata questa squadra, perché sarebbe stato impossibile trattenere tutti i giocatori e la società ha mille problemi. Il dato di fatto è che, a dieci giorni dalla fine del mercato, l’unico che è andato via è Ivan Perisic che ha ricevuto un’offerta stratosferica per andare in un altro campionato. Rispetto a un certo tipo di dialettica che ci siamo portati avanti per due mesi, cioè che l’Inter dovrà vendere un titolare o due perché sta messa malissimo, in realtà anche quest’anno i dirigenti hanno dimostrato che ci sono tante strade per raggiungere gli obiettivi. Quello del +60 è ancora da raggiungere: vendendo Andrea Pinamonti e Cesare Casadei l’Inter riesce a trattenere i suoi titolari».

COME RISOLVERE? – Biasin trova l’altra faccia della medaglia: «Che l’Inter abbia problemi non lo scopriamo certo questa sera. Sappiamo anche che non può durare in eterno: non si può pretendere che i dirigenti ogni anno facciano i miracoli e i salti mortali. Ma un’altra cosa è basarsi sul fatto che l’Inter ha dei buchi e trasformarla ogni estate sul fatto che cederà i suoi giocatori e non avrà una squadra all’altezza. Questa cosa secondo me è sbagliata: ci sono mille modi per raggiungere gli obiettivi e l’Inter li sta trovando. È sbagliato ritrovarsi costantemente in prima pagina come il club allo sbando totale. Non è completamente allo sbando, altrimenti non farebbe da quattro anni degli attivi importanti».